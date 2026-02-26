Ein Hund, eine Legende, ein Kinoerlebnis

× Erweitern © 2025 Atlantis Pictures Ltd. Mein Freund Barry

Mal kein Animationsspektakel mit Effektgewittern, sondern eine berührende Geschichte über einen wahren Superhelden und legendären Lebensretter:

In der verschneiten Bergwelt der Schweizer Alpen Ende des 18. Jahrhunderts erholt sich der 12-jährige Georg im Kloster. Heimlich beginnt er einen kränklichen Bernhardiner-Welpen zu pflegen. Unter Georgs Fürsorge wächst Barry heran und wird schließlich zu dem legendären Lawinenhund, der unzählige Menschen rettete. Historisch inspiriert, packend, zugänglich und in wunderschönen Bildern umgesetzt, geht der atmosphärische Film Kindern wie Eltern unter die Haut.

