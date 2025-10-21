Yoyo rettet Weihnachten!

× Erweitern © LEONINE Mission Santa

Habt ihr Lust auf einen vorweihnachtlichen Familienkinoabend zwischen Tradition und Gegenwart, der den Zauber des Weihnachtswunders bei euren jüngsten Digital Natives entfacht? Dann spielt mit:

Eigentlich logisch, dass Weihnachten jedes Jahr aufs Neue gerettet werden muss. Die Welt hat sich verändert. Der Nordpol ist keine verschneite Idylle mehr, und wer braucht noch einen Rentierschlitten, wenn die Geschenke vom hochmodernen Logistikzentrum ausgeliefert werden?

Im neuen Animationsfilm zur Adventszeit "Mission Santa – Ein Elf rettet Weihnachten" machen sich Elf Yoyo, sein Rentier Krümel und die Verpackungsdrohne Schneeflocke auf die Suche nach dem echten Santa Claus, um die wahre Magie von Weihnachten zurückzuholen.

Wir verlosen Familientickets für den Film "Mission Santa", jedes gültig für 4 Personen, im Kino eurer Wahl: Einfach bis zum 12. November 2025 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Yoyo" ausfüllen und Daumen drücken!