Rettet die Zeit – Momo kommt zu euch!

Fast 40 Jahre nach dem ersten Kinoerfolg bringt die neueste Verfilmung von Michael Endes Momo die zeitlose Geschichte des mutigen Waisenmädchens zurück auf die Leinwand – und jetzt direkt in euer Wohnzimmer!

Ihr wisst ja: Momo kämpft gegen die geheimnisvollen Zeitdiebe, um den Menschen ihre verlorene Zeit zurückzugeben. Ein spannender Wettlauf voller Magie, Special Effects und Momenten zum Staunen, Träumen, Lachen und Nachdenken fürs Heimkino.

Wenn ihr zuhause mal die Zeit stillstehen lassen und gemeinsam ein Kinohighlight erleben wollt, spielt mit:

Wir verlosen DVDs zum Film, damit ihr Momos Abenteuer immer wieder erleben könnt:

Einfach bis zum 25. Februar 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Zeitdieb" ausfüllen und Daumen drücken!