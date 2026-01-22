Monchhichi im Regenbogenkleid

× Erweitern © Sekiguchi Monchchichi Regenbogen Mädchen

Helau und Alaaf! In bunte Rollen schlüpfen – genau das lieben Kinder zur Faschings- und Fasnachtszeit! Dieses Monchhichi-Mädchen im fröhlichen Regenbogenkleid lädt zum Verkleiden, Träumen und Mitfeiern ein und versprüht dabei pure Lebensfreude.

Die leuchtenden Farben und liebevollen Details machen sie zum perfekten Begleiter für fantasievolle Rollenspiele und närrische Tage voller Konfetti und Spaß. Wie gewohnt überzeugt sie mit der kuschelweichen Plüschqualität, für die Monchhichi seit Jahrzehnten bekannt ist, und sorgt so für extra viele Wohlfühlmomente.

Ob beim Spielen, Sammeln oder als farbenfroher Hingucker – dieses Monchhichi weckt die Vorfreude auf eine fröhliche, bunte Faschingszeit. (Weitere Informationen auf monchhichi.eu)

Wir verlosen original Monchhichi-Regenbogenmädchen unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars. Stichwort: "Vielfalt", Einsendeschluss: 11. Februar 2026.