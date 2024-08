Familienfest mit Mondkuchen

× Erweitern © Volker Beinhorn/Übersee-Museum Mondfest

Am 14. September lädt das Übersee-Museum in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut zum Familientag anlässlich des Chinesischen Mondfests ein. Als eines der wichtigsten Feste Chinas wird das Mondfest dort wie auch in verschiedenen asiatischen Ländern jährlich mit traditionellen Bräuchen zelebriert.

Große und kleine Besucher:innen können bei diesem Familientag Musik lauschen, sich von Geschichten oder HipHop-Performances begeistern lassen oder beim Erlernen von Kalligrafie selbst kreativ werden. Alle Gäste können sich außerdem auf einen chinesischen Mondkuchen freuen, der vom Mondfest traditionell nicht wegzudenken ist.

Wir verlosen 3 Familientickets (jeweils gültig für 2 Erw. und bis zu 4 Kinder) unter allen Teilnehmenden. Einfach bis zum 04. September 2024 unser Gewinnspielformular (Link klicken) mit dem Stichwort "Mondkuchen" einsenden und Daumen drücken!