Jetzt wird's flauschig!

Im Frühjahr eroberte ein tapsiges Pandababy die Herzen der Kinogänger:innen. Jetzt kommt das tierische Abenteuer mit dem Mondgesicht zum Dahinschmelzen zu euch nach Hause.

Nach „Mia und der weiße Löwe“ und „Ella und der schwarze Jaguar“ sind jetzt Tian und Moon die Helden der mitreißenden Geschichte inmitten der atemberaubenden Wildnis der chinesischen Sichuan-Region. Der sanften Erzählung, die an einen respektvollen Umgang mit der Natur appelliert, können sowohl Kleinkinder als auch ältere Geschwister sowie Eltern viel abgewinnen – ein echter Familienfilm also. Außerdem bringt die DVD ein umfangreiches Featurette zu den Dreharbeiten mit echten Wildtieren mit.

Passend zum Heimkino-Start von "Moon, der Panda" verlosen wir DVDs unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link klicken) mit dem Stichwort "Moon". Einsendeschluss ist der 17. September 2025.