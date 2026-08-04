Dein Freundebuch für die Schultüte

× Erweitern © Disney/MyPoster My Poster Freundebuch

Auf den liebevoll gestalteten Seiten des Freundebuchs können sich Freundinnen und Freunde mit Steckbriefen, Lieblingsfarben, Hobbys, Wünschen, Bildern und persönlichen Botschaften verewigen. So entsteht ein wunderbares Erinnerungsbuch, das den Kita- oder Schulalltag begleitet und Jahre später noch zeigt, wer damals wichtig war.

Das Cover lässt sich individuell gestalten – mit dem Namen des Kindes, einem eigenen Foto, Wunschtext und passenden Designs. Neben beliebten Motiven wie Dinosaurier, Einhorn, Meerjungfrau, Rakete oder Dschungel gibt es auch Disney-inspirierte Varianten, zum Beispiel mit Stitch, Frozen, Cars oder Spidey. Das macht das Buch schnell wiedererkennbar.

Die Innenseiten sind kindgerecht aufgebaut und auch für jüngere Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter leicht auszufüllen. Robustes Papier, eine hochwertige Hardcover-Bindung und das handliche Format machen das Freundebuch alltagstauglich. Die Gestaltung gelingt ganz einfach online im MYPOSTER-Konfigurator: Design auswählen, Foto hochladen, Namen ergänzen – fertig ist das Unikat für den Schulanfang oder Kita-Start.

Wir verlosen 3 x 30-Euro-Gutscheine für dein individuelles Freundebuch unter allen Einsender:innen dieses Gewinnspielformulars (Link) mit dem Stichwort "Freundebuch" und Angabe der E-Mailadresse. Einsendeschluss ist der 12. August 2026.