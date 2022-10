Neues vom Immenhof

© Leonine

Das Abenteuer geht weiter: In Immenhof 2 - Das große Versprechen kommen Pferdefans voll auf ihre Kosten. Diesmal sind auch ein paar lustige kleine Ponys dabei, so wie man sie auch aus den alten Filmen kennt. Neben dem tierischen Spaß fehlt es natürlich auch nicht an Abenteuer, Humor und atemberaubenden Pferdeaufnahmen.

Nach „Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers“ dreht sich in der Fortsetzung alles um Hochleistungssport mit Pferden. Nachdem Charly ihr Studium begonnen hat, sind jetzt Lou und Emmie für den Immenhof verantwortlich. Unterstützung bekommen sie dabei von ihrer Cousine Josy aus der Großstadt, die bisher keine Erfahrung mit Pferden hat. Richtig turbulent wird es aber erst, als ein Giftanschlag auf die Pferde verübt wird. Wer würde den Tieren so etwas antun? Und was hat es mit Lou’s Kindheitsfreund Cal auf sich?

In den Hauptrollen bewähren sich aufs Neue Leia Holtwick, Ella Päffgen und Heiner Lauterbach. Die eigentlichen Hauptdarsteller sind aber natürlich die Pferde. Neben Ponys, Isländern und dem Shire Horse beeindrucken vor allem die faszinierenden Andalusier.

Ab 07. Oktober 2022 ist das Kinoabenteuer als DVD, Blu-ray und digital erhältlich.