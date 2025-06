Neues von Heidi!

× Erweitern © LEONINE Heidi - Die Legende vom Luchs

Die Geschichte vom kleinen Mädchen in den großen Bergen bekommt ein neues Abenteuer: "Heidi – Die Legende vom Luchs" startet am 26. Juni 2025 in den Kinos.

Urgroßeltern haben das Buch gelesen, Eltern und Großeltern sind mit der Zeichentrickserie groß geworden, und Kinder von heute kennen Heidi als animierten Mehrteiler aus dem TV. Was alle noch nicht kennen, ist die Geschichte, die der neue Animationsfilm jetzt erzählt. Optisch verblüffend nah am gezeichneten Original, wird die Idylle mitsamt Geißen-Peter, Alm-Öhi und Clara durch einen rücksichtslosen Geschäftsmann gestört, der mit dem Bau eines großen Sägewerks die Natur und damit auch den Lebensraum der Luchse zerstören will. Gemeinsam mit ihrem Freund Peter nimmt Heidi den Kampf auf, um ein Luchs-Junges zu retten, die Dorfgemeinschaft zu vereinen und die Schönheit ihrer Heimat vor der Zerstörung zu bewahren.

