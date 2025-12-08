Mit Nintendo-Switch in die Pokémon-Welt

× Erweitern © Nintendo Nintendo Switch

Wenn unterm Weihnachtsbaum nicht nur die Lichter funkeln sollen, sondern auch die Augen der Kids, dann ist diese Kombi unschlagbar: Wir verlosen eine brandneue Nintendo Switch plus dem heiß erwarteten Abenteuer Pokémon Legenden: Z-A!

Ob gemütlich auf dem Sofa, unterwegs im Zug oder am Spieltisch beim Familienbesuch: Die Nintendo Switch wechselt nahtlos zwischen TV-, Handheld- und Tischmodus – und sorgt so überall für Spielspaß. Mit an Bord: Zwei Joy-Con mit HD-Vibration, Infrarotkamera, Gyro-Sensoren und alles, was Gaming lebendig macht.

Mit dem Spiel "Pokémon Legenden: Z-A" wird's zusätzlich legendär: In Illumina City erkundet ihr die Stadt, werft Pokébälle in Echtzeit, nutzt taktische Manöver und erlebt Action, Abenteuer und Strategie – und das alles in einer lebendigen Pokémon-Welt, die Kids (ab 6 Jahre) und Erwachsene gleichermaßen packt.

Bereit für den Weihnachtszauber?

Dann schnell mitspielen und mit etwas Glück liegt dieses Gaming-Highlight zu Weihnachten unter eurem Baum:

Wir verlosen je 1 Nintendo Switch Konsole plus 1 Spiel Pokémon Legenden: Z-A unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Stichwort: "Legendär"; Einsendeschluss ist der 21. Dezember 2025.