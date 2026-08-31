Grüner Daumen im Playmobil-Look

× Erweitern © LECHUZA OJO Pflanzgefäß von Lechuza

Wie wächst eigentlich eine Pflanze und wie viel Wasser braucht sie? Mit dem fröhlichen Pflanzgefäß OJO von Lechuza entdecken Kinder die Natur direkt auf der eigenen Fensterbank – ganz ohne Matscherei, dafür mit jeder Menge Spaß und ersten eigenen Aufgaben im Alltag.

Das Gefäß im Look einer kultigen Playmobil-Figur hat ein schlaues Detail parat: Ein Bewässerungsstick versorgt die Pflanze ganz von allein aus dem Wasserreservoir. Die großen Kugelaugen der Figur zeigen auf einen Blick, wie viel Wasser noch da ist und wann nachgegossen werden muss – so klappt die Pflege völlig selbstständig und kinderleicht. Mit dem dazugehörigen Pflanz-Set und den enthaltenen Weizengras-Samen sprießt ruckzuck eine witzige, grüne Wuschelfrisur auf OJOs Kopf.

Wir verlosen 3 Blumentöpfe OJO von LECHUZA inkl. Pflanzset: Zum Mitspielen einfach bis zum 16. September 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Grüner Daumen" ausfüllen und Daumen drücken!