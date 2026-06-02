Die zweigeteilte Oma

× Erweitern © Annette Betz Oma teilen

Lust auf ein Bilderbuch-Highlight einer echten „Weserautorin“, die weiß, wie Kinder ticken? Dann verpasst nicht unser Gewinnspiel der Woche.

Teilen? Dazu hat Anna keine Lust. Schon gar nicht Oma mit ihrem Cousin Tarek! Da müssen die beiden nun in den Ferien aber durch, und kommen auf eine Idee: Die linke Hälfte gehört Anna, die rechte Tarek. Und schnell entwickelt sich ein herrlich-absurder Rausch mit einer Oma, die gleichzeitig Karten und Mensch-ärgere-dich-nicht spielt, mehreren Geschichten zuhört, kocht – bis das System zusammenbricht…

Witzig, klug, ein bisschen radikal – und perfekt zum Vorlesen, Mitlachen und heimlich Verstehen.

Das Buch "Oma teilen"* von Johanna Lindemann für Kinder ab 4 Jahren verlosen wir unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Einsendeschluss ist der 15. Juli 2026; das Stichwort lautet "Oma".

*Oma teilen, Johanna Lindemann (Text), Andrea Stegmaier (Illustration), Annette Betz im Ueberreuter Verlag, 2026, 32 Seiten, 16 Euro, ab 4 Jahre, ISBN 978-3-219-12105-6