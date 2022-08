Dein eigenes Orang-Utan-Baby

× Erweitern © BOS Orang Utan, Monita

Hund, Katze, Maus kann ja jeder: Wie wäre es mit einem eigenen Orang Utan? Unschlagbare Vorteile: Eine Patenschaft macht keine Mühe und hilft, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und mit diesem Gewinn kostet sie nichts!

Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht. Ihr Lebensraum, die tropischen Regenwälder auf Borneo und Sumatra, wurde in den vergangenen Jahrzehnten zu großen Teilen zerstört: Auf das Schicksal der Orang-Utans, die mit uns Menschen 97 Prozent identische DNA teilen, macht der Welt-Orang-Utan-Tag am 19. August aufmerksam. Der perfekte Termin, um eine Patenschaft für die süße Mona zu gewinnen! Zusammen mit BOS Deutschland verlosen wir eine 12-monatige Patenschaft, die Kosten von 180 Euro übernimmt der Hörspiel-Experte EUROPA, der die Hörspielserie „Schlau wie 4“ herausgibt, die sich den rothaarigen Menschenaffen widmet. Die Folge 29 heißt „Menschenaffen: im Reich der Orang-Utans“ und wird am 19. August veröffentlicht.

© EUROPA

Die Gewinner:in der Patenschaft von Monita unterstützt das Orang-Utan-Kind aktiv auf seiner Reise bis zur Auswilderung in die Freiheit. Die Pat:in erfährt, welche Stärken ihr Schützling entwickelt, welche Früchte er besonders gerne isst, wie hoch er in die Bäume klettert und mit welchen Mitschüler:innen Monita gerade am liebsten spielt.

Im Gewinn inklusive sind die Patenschaftsurkunde, ein Jahr lang alle Updates und Videos über die Entwicklungsschritte des Schützlings sowie ein Spendermagazin. Obendrauf gibt es einen niedlichen Plüsch-Orang-Utan des WWF sowie das Hörspiel "Menschenaffen".

© WWF

Wir verlosen eine Patenschaft und drei Hörspiel-CDs unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 25. August 2022 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Monita" ausfüllen.

Viel Glück!