Fellfreunde auf Dinomission

× Erweitern © Nintendo Paw Patrol Dinowelt

Lust auf ein Dino-starkes Abenteuer für die Konsole? Wenn die Welpen der Paw Patrol auf prähistorische Riesen treffen, ist Action garantiert: Im neuen Videospiel "Paw Patrol: Dinowelt" geht es für Chase, Skye und ihr Team auf die Dino-Insel.

Dort hat Bürgermeister Besserwisser nämlich Dino-Eier gemopst und die Urzeit-Giganten mächtig in Aufruhr versetzt. Zu allem Überfluss droht auch noch ein Vulkanausbruch!

Im Spiel erkunden Kids eine farbenfrohe, offene Spielwelt – von dichten Dschungeln bis zu glitzernden Kristallhöhlen. Dank kindgerechter Steuerung finden sich auch jüngere Konsolen-Neulinge problemlos zurecht. Dank des lokalen Zwei-Spieler-Modus lässt sich die Rettungsmission auch gemeinsam auf dem Sofa meistern. Ganz nach dem Motto: Kein Dino zu groß, kein Hund zu klein!

Wir verlosen 3 x Paw Patrol: Dinowelt für Nintendo Switch unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares. Einsendeschluss ist der 19. August 2026, das Stichwort lautet "Dinowelt".