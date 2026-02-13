Ein Galopp ins Herz

× Erweitern © Lars Nitsch Pferd am Stiel

Der neue Kinofilm "Pferd am Stiel" bringt das ungewöhnliche Trendsport-Phänomen Hobby Horsing jetzt direkt vom Turnierplatz als mitreißendes Abenteuer auf die große Leinwand.

In der spannenden Geschichte entdeckt Sarah mit ihrem Steckenpferd nicht nur eine große Leidenschaft, sondern auch Mut, Fantasie und echte Freundschaft. Mitreißend, humorvoll und berührend erzählt der Film von Zusammenhalt, Selbstvertrauen und davon, seinen eigenen Weg zu gehen – ganz egal, was andere denken.

Wenn ihr euch dieses besondere Kinohighlight nicht entgehen lassen wollt, macht mit:

Wir verlosen Kinotickets im Kino eurer Wahl: Einfach bis zum 22. April 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Steckenpferd" ausfüllen und Daumen drücken!