Wer schnappt sich das letzte Stück?

× Erweitern © Big Potato Games P wie Pizza

Schnell denken, rufen – und im besten Fall als Erste:r das imaginäre Pizzastück sichern: In diesem temporeichen Wortspiel geht es nicht um lange Grübeleien, sondern um spontane Einfälle und den richtigen Moment. Genau das macht den Reiz aus – und sorgt garantiert für lautstarke Spielrunden am Tisch.

Bei "P wie Pizza" treffen einfache Regeln auf ordentlich Tempo: Ein Buchstabe, eine Kategorie – und schon geht’s los. Wer zuerst ein passendes Wort findet, sammelt Stück für Stück seine Pizza zusammen. Das funktioniert verblüffend simpel, bringt aber genau die Dynamik mit, die Spieleabende brauchen.

Geeignet für Kinder ab etwa 8 Jahren, macht das Spiel genauso viel Spaß mit Freund:innen wie in der Familie – perfekt für alle, die es unkompliziert, kommunikativ und ein bisschen hektisch mögen.

Sichert euch ein Exemplar für euren nächsten Spieleabend: Zum Mitspielen einfach bis zum 20. Mai 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Pizza" ausfüllen und Daumen drücken!