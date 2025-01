Zum Knuddeln: Dein Plüsch-Paddington

Expand © Studio Kögler/Heunec

Paddington ist wieder da! Am 30. Januar startet das dritte Film-Abenteuer des berühmten Bären in den deutschen Kinos. Da erlebt ihr „Paddington in Peru“ bei einem lustigen Abenteuer in seinem Heimatland. Das offizielle Maskottchen zum Film kommt allerdings aus Mittelfranken: Kuschel-Experte Heunec erweckt den ikonischen Bären zum Plüschleben – wie gewohnt in höchster Qualität und mit viel Liebe zum Detail, gibt es den stehenden Paddington-Plüschbären in drei Größen.

Dank der extraweichen Füllung ist Paddington perfekt zum Knuddeln und bietet maximalen Komfort für kleine und große Hände.

Wir verlosen drei Plüsch-Paddingtons von Heunec: Um an der Verlosung teilzunehmen, füllt einfach unser Gewinnspielformular (Link klicken) mit dem Stichwort "Peru" und eurer vollständigen Adresse aus und sendet es bis zum 5. Februar 2025 ein.