Piratenabenteuer mit Kult-Kobold

Expand © 2026 Quantumfrog GmbH

Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt – und neuerdings segelt er sogar unter Piratenflagge. Der berühmteste Kobold der Welt hat die Werkstatt von Meister Eder verlassen und steckt mitten in einem digitalen Abenteuer für die ganze Familie. Das neue PC- und Nintendo Switch Spiel „Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs“ überzeugte auch die Jury des renommierten Kindermedien-Festivals Goldener Spatz: Das Game wurde frisch als eines der besten Medienangebote in der Kategorie „Interaktives & Digitales Storytelling“ nominiert.

Die Spieler:innen und Spieler erwartet eine humorvolle Reise voller kniffliger Rätsel und herrlich koboldigem Durcheinander. Im kooperativen Mehrspieler-Modus lässt sich das liebevoll gestaltete Kinderspiel zu zweit erleben – einer steuert den Piraten, einer den Kobold, vertont mit Pumuckls unverkennbarer, markanter Stimme.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen „Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs“ für Nintendo Switch. Füllt einfach bis zum 5. August 2026 unser Gewinnspielformular (Link) aus; Stichwort: Piratenkönig.