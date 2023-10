Puschels im Boyband-Fieber

× Erweitern © Dreamworks Animation Trolls: Gemeinsam stark

Die Trolls im ansteckenden Boyband-Fieber: Ab dem 19. Oktober erleben Poppy und Branch ein neues musikalisches Abenteuer - und ihr könnt dabei sein!

Mit den deutschen Stimmen von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind die puschelig-bunten Trolls in einem brandneuen Kapitel der erfolgreichen Blockbuster-Reihe zurück - und mit ihnen jede Menge neue Ohrwürmer.

Anknüpfend an Justin Timberlakes Hit „Can’t stop the Feeling“ aus dem ersten Troll-Film, reiht sich auch hier ein Ohrwurm an den anderen. Poppy entdeckt Branchs Vergangenheit als Mitglied von BroZone und will die Band aus Branchs Kindertagen wieder vereinen. Aber Popstar-Bösewichte versuchen das mit allen Mitteln bis zur Entführung zu verhindern. Gut, dass die Trolls für jede Situation den passenden Ohrwurm im Repertoire haben, und so entwickelt sich mit eingängigen Songs, coolen Tanzeinlagen und viel Humor ein kunterbunter Gutelaune-Kinospaß für die Kleinen, bei dem auch die Lovestory nicht fehlt – aber mehr wird hier nicht verraten.

Wir verlosen 3 Familientickets - jedes gültig für 4 Personen - in einem Kino eurer Wahl: Einfach bis zum 25.10.23 unser Gewinnspielformular (bitte diesen Link klicken), Stichwort: "Trolls", einsenden und Daumen drücken!