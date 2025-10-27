Weihnachten in der Manege

× Erweitern © Circus Roncalli

Vom 17. Dezember bis zum 4. Januar schlägt das Circus-Theater Roncalli seine blauweißen Zelte auf der Bürgerweide auf, um mit seinem zauberhaften Weihnachtscircus die ganze Stadt zu verzaubern.

Der 3. Bremer Weihnachtscircus lädt in eine poetisch-romantische Weihnachtswunder­welt voller Glanz, Musik und kostbarer Momente. In dieser besonderen Inszenierung verbindet Roncalli klassische Artistik mit liebevoller Clownerie, Live-Orchesterklängen und einer Atmosphäre, die nach Zuckerwatte duftet und Lichterglanz und Festtagszauber versprüht.

Hier tanzen Artisten durch die Lüfte, Clowns erzählen Geschichten ohne Worte, und das Live-Orchester schenkt jedem Moment eine Prise Gänsehaut. Statt grellem Spektakel setzt der Weihnachtscircus auf fein arrangierte Kunst – mit Humor, Anmut und dieser unverwechselbaren Roncalli-Seele, die Kindheitserinnerungen weckt.

Unter dem funkelnden Zirkuszelt vergessen Groß und Klein den Alltag – und tauchen ein in eine Welt voller Staunen, Lachen und leuchtender Augen, in der Weihnachten lebendig wird.

Und hier kommt dein Glücks­moment:

Wir verlosen 3 × 4 Familientickets für die Vorstellung am Dienstag, den 23.12.2025, 15 Uhr unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (bitte diesen Link klicken). Einsendeschluss ist der 7. Dezember 2025, das Stichwort lautet: "Clown".