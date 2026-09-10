Mit Tiger und Papagei in die Kita

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Wenn das Abenteuer Kita startet, darf der passende Begleiter nicht fehlen: Die Scooli Mini-Me Friend Kindergartenrucksäcke bieten dabei nicht nur reichlich Platz für Brotdose, Trinkflasche und das liebste Kuscheltier. Durch das geräumige Hauptfach und die praktischen Seitentaschen ist beim Frühstück im Kindergarten alles sofort griffbereit. Und dank farbenfroher Motive – von Paula Papagei bis Tommy Tiger – findet jedes Kind seinen Lieblingsfreund immer wieder.

Neben ausreichend Platz für Proviant, Getränke und kleine Wegbegleiter, verhindern gepolsterte Mesh-Träger und ein verstellbarer Brustgurt das Verrutschen auf Kinderschultern. Strapazierfähige, leicht zu reinigende Materialien und solide Nähte machen jedes Abenteuer mühelos mit.

Ob zum Kindergartenstart, zum Geburtstag oder einfach so: Der Rucksack ist ein schönes und praktisches Geschenk, von dem alle was haben.

Wir verlosen jeweils einen Scooli Kitarucksack Tiger und einen Scooli Kitarucksack Papagei: Zum Mitspielen einfach bis zum 23. September 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Scooli" ausfüllen und Daumen drücken!