Große Mission für die magischen Tiere

Rechtzeitig vor Weihnachten gibt es bei uns ein magisches Hörspiel-Abenteuer zu gewinnen. In der Schule der magischen Tiere geht’s heiß her – und ihr könnt mittendrin sein!

In der neuen Geschichte "Land unter" steht Matteo im Mittelpunkt: Mutig in der Gaming-Welt, doch im echten Leben noch etwas schüchtern. Bis plötzlich der Wanderfalke Salim an sein Fenster klopft – mit einer geheimnisvollen Botschaft und einem Foto von Luna, die dringend seine Hilfe braucht. Kann Matteo seine erste echte Mission bestehen?

Im Hörspiel erleben Kinder ab 6 Jahren spannende Abenteuer, knifflige Rätsel und lernen, mutig zu sein – gemeinsam mit ihren ganz besonderen, sprechenden Freunden.

Wir verlosen die Hörspielfassung des magischen Abenteuers auf CD:

Mitmachen und gewinnen: Füllt einfach bis zum 17.12.25 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "Luna".