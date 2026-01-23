Karten auf den Tisch – hier spielt die Musik!

× Erweitern © Lamp & Sumfleth Entertainment Kucki & Hörchi

Simone Sommerland lädt euch zum Spielen ein! Mit dem Kinderlieder-Suchspiel Hörchi & Kucki wird jetzt das Kinderzimmer zur musikalischen Spielwiese!

Das Kartenspiel verbindet bekannte Hits von Simone Sommerland, Karsten Glück & den Kita-Fröschen mit spannendem Mitmachspaß: Über die kostenlose App hören Kinder kurze Liedausschnitte und ordnen sie den passenden Bildkarten zu. Dabei werden ganz nebenbei Hörverständnis, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert – ob allein, gemeinsam oder im fröhlichen Teamspiel.

Das liebevoll gestaltete Spiel für Kinder ab 3 Jahren vereint perfekt Musik, Bewegung und Entdecken. Mit einem anpassbaren Schwierigkeitsgrad für verschiedene Altersstufen wird es mit einem Klick zum Teamspiel.

Jetzt mitmachen & mitsingen: Wir verlosen 3 Hörchi & Kucki Kartensuchspiele unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link klicken) mit dem Stichwort "Sommerland". Einsendeschluss ist der 4. März 2026.