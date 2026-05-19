Der Fußballtrainer für Zuhause

× Erweitern © Strikesphere Soccer Dash

Pünktlich zum Auftakt der WM 2026 könnt ihr dieses interaktive Fußball-Spiel gewinnen: Soccer Dash kombiniert Balltraining mit schnellen Reaktionsaufgaben und sorgt dabei für Bewegung, Tempo und viele verschiedene Challenges – allein oder mit Freund:innen.

Der Smart-Ball mit Audiofunktion gibt vor, welches der vier Sensor-Targets als nächstes angespielt werden muss. Dabei sind Ballkontrolle, Aufmerksamkeit und schnelles Reagieren gefragt. Sechs verschiedene Spielmodi – vom Einzeltraining bis zum Teamduell – bringen Abwechslung, während die Punktefunktion eigene Highscores und kleine Wettbewerbe möglich macht.

Dank wetterfester Elemente kann Soccer Dash drinnen oder draußen genutzt werden, auch auf kleinstem Raum, von allen Fußballfans, die spielerisch ihre Technik trainieren möchten.

Wir verlosen zwei Soccer Dash Reaktionsspiele unter allen Einsender:innen: Füllt einfach bis zum 17. Juni 2026 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "WM 2026".