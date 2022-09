Sprießende Buntstifte

× Erweitern © Sprout Sprout Sprießende Buntsifte

Kreativ, kindgerecht und umweltfreundlich: Diese Stifte sind so überraschend und nachhaltig, dass sie in keinem Schulmäppchen fehlen sollten: Sie verwandeln sich nämlich in Blumen, Kräuter oder Gemüse, sobald sie aufgebraucht sind!

© Sprout World

Zugucken wie sich der Stift in eine Pflanze verwandelt, macht Spaß und geht ganz leicht: Alle Sprout-Stifte haben an ihrem Ende eine kleine Samenkapsel mit verschiedenen Samensorten. Sobald der Stift zu kurz ist, um damit zu malen oder zu schreiben, pflanzt man den Stummel mit der Samenkapsel einfach in einen Topf mit Erde. Mithilfe von ein wenig Wasser und Sonne sprießt schon nach ein paar Tagen das entsprechende Gewächs. Welche Samensorten wachsen werden, ist auf jedem Stift eingraviert.

Übrigens: Die sprießenden Stifte sind nicht nur für Schulkinder, sondern auch als Mitgebsel oder Gastgeschenk bei Hochzeiten und Geburtstagspartys geeignet. Mit Name, Email-Adresse und Telefonnummer bedruckt, sind sie zudem eine originelle Alternative zur klassischen Visitenkarte. Personalisierte Sprout-Stifte können schon ab 10 Stück ganz individuell personalisiert werden. Das persönliche Design ist kinderleicht mittels eines Konfigurator im Webshop von SproutWorld zu erstellen.

