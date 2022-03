Mit Kinderzeit Bremen zum Streetart Superstar

× Erweitern © Dominik Gruss The Mystery of Banksy

Nach der "Van Gogh Experience" gastiert in Bremen eine neue Erlebnisausstellung der besonderen Art: Vom 8. April bis zum 14. August 2022 sind Werke des wohl geheimnisvollsten Künstlers der Gegenwart im BLG Forum in der Überseestadt zu sehen. The Mystery of Banksy präsentiert in einer spektakulären Schau so noch nie ausgestellte 150 Werke des Königs der Straßenkunst. Ein lebensgroßer roter Elefant, eine eingeknickte Telefonzelle, viele weitere Skulpturen sowie natürlich Graffiti, Fotografien und Videoinstallationen wurden eigens für die Wanderausstellung reproduziert und zusammengetragen. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es in dem aufwändigen und einzigartigen Setting umfassende Über- und Einblicke in das Gesamtwerk des Genies und Ausnahmekünstlers - und vor allem viel zu staunen.

