Der Sonne entgegen

× Erweitern Wolfgang Mattheuer © VG Bild-Kunst Bonn 2022 Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne

Wann habt ihr das letzte Mal einen Sonnenuntergang gesehen? Oder eure Kids ihren ersten? Ihr müsst nicht bis zum nächsten Sommerurlaub warten, die Kunsthalle Bremen bietet euch das Naturspektakel auch im dunklen Winter - und wir laden euch ein!

In der aktuellen Sonderausstellung "Sunset" können auch die Kleinsten, die sonst noch nicht so lange aufbleiben dürfen, das Farbenspiel erleben. Hochkarätige Leihgaben und Werke aus der eigenen Sammlung führen zurück in die Romantik und bis in das 21. Jahrhundert hinein. Sie erzählen von atemberaubender Schönheit, von Traum und Aufruhr und um Atmosphärenforschung im ökologischen Sinn.

Da Kinder und Jugendliche in der Kunsthalle immer freien Eintritt haben, laden wir jetzt auch Erwachsene ein, zusammen mit ihrem Nachwuchs die Sonnenuntergänge bei freier Terminwahl zu genießen.

Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten zur Sonderausstellung Sunset in der Kunsthalle Bremen, einlösbar für je 2 Erwachsene in Begleitung von Kindern oder Jugendlichen. Zur Teilnahme einfach bis zum 25. Januar 2023 unser Gewinnspielformular (bitte auf diesen Link klicken) ausfüllen. Stichwort: Sunset. Viel Glück!