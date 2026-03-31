1, 2, 3, 4 Eckstein – alles muss versteckt sein!

× Erweitern © ThinkFun ThinkFun Friends Versteckspiel

Beim ThinkFun Friends Versteckspiel* wird Verstecken zum kleinen Abenteuer. Kinder ab 3 Jahren helfen den tierischen Freunden, sich clever zu verstecken: Wer schaut hervor, wer bleibt verborgen? Die bunten, liebevoll gestalteten Spielelemente laden zum Tüfteln ein und verbinden freies Spiel mit ersten altersgerechten Denkaufgaben. So trainieren die Kleinen ganz nebenbei Konzentration, räumliches Vorstellungsvermögen, Feinmotorik und eigenständiges Problemlösen – und das alles mit einer großen Portion Spielspaß.

Mit dem Relaunch seiner Friends-Reihe zeigt ThinkFun, wie Lernspiele Kinderzimmer im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern können: Kinder tüfteln, vergleichen, probieren aus – und bleiben dabei konzentriert. Stolz auf eigene Fortschritte, motiviert durch kleine Erfolge und begleitet von Eltern oder Geschwistern erleben sie, dass Lernen und Spielen wunderbar zusammen passen.

Wir verlosen drei Versteckspiele unter allen Einsender:innen: Füllt einfach bis zum 15. April 2026 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "Eckstein".

*ThinkFun Friends Versteckspiel, ab 3 Jahren, UVP 16,99 Euro.