Mit den drei ??? auf die Toteninsel

Justus, Peter und Bob wollten eigentlich Ferien machen – doch plötzlich steckt das Detektiv-Trio mitten in einem spannenden Fall! Ein geheimnisvoller Geheimbund, illegale Ausgrabungen und eine Vulkaninsel voller Rätsel warten auf kleine und große Detektiv:innen, die Lust auf Nervenkitzel und spannende Ferienstunden auf der Leinwand haben.

Wollt ihr miträtseln, mitfiebern und spannend ins neue Jahr starten?

Pünktlich vor dem Filmstart am 22. Januar verlosen wir Familientickets (2 + 2) im Kino eurer Wahl! Einfach bis zum 21. Januar 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Toteninsel" ausfüllen und Daumen drücken!