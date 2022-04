Mein erstes Rennauto

× Erweitern © TOOKO/SilverLit Vintage Racer

Ferngesteuert, mit Lichteffekten und extra griffig für kleine Kinderhände: Die neuen batteriebetriebenen Vintage Racer für Rennfahrer:innen ab 3 Jahren sind ganz einfach mit der Fernbedienung zu steuern und garantieren mit ihrer Lightshow lustigen Fahrspaß im Kinderzimmer.

Pünktlich vor Ostern verlosen wir die My First RC Vintage Racer im Wert von je 25 Euro von TOOKO in zwei Farben. (2 x 1.5 V AA Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Zum Gewinnen einfach unser Gewinnspielformular bis zum 11. April 2022 mit dem Stichwort "Vintage Racer" ausfüllen und Daumen drücken - dann bringt der Osterhase mit etwas Glück diese schöne Überraschung mit!