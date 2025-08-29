Stylisch und sichtbar zur Schule

× Erweitern © GOFLUO GOFLUO Warnweste

Wenn die Tage wieder kürzer werden, machen reflektierende Westen den Schulweg sicherer! Mit den Bodyglowers von GOFLUO sind eure Kids nicht nur stylisch, sondern auch geschützt unterwegs.

Modedesignerin und Mutter Julie Vets aus Antwerpen suchte lange vergeblich nach coolen Sicherheitswesten für ihre Kinder. Kurzerhand entwarf sie selbst eine. Ihre reflektierenden Westen, Bodyglower genannt, verbinden Sicherheit mit Stil: Das Modell "New York" ist dank Neonfarben und voll reflektierendem Material schon aus 150 Metern sichtbar. Es schützt bei jedem Wetter, sorgt für gute Laune und punktet mit durchdachten Details wie Reißverschluss, Seitentasche und weicher Saumeinfassung. Damit bleiben kleine Bankdrücker auf dem Schulweg sicher und sichtbar!

Wir verlosen 3 GOFLUO-Warnwesten (je 44,95 Euro) in der Größe "7 - 9 Jahre" unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link klicken) mit dem Stichwort "New York". Einsendeschluss ist der 10. September 2025.