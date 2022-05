× Erweitern © Monika Häuschen/Universal Music Monika Häuschen, Warum haben Blumen Läuse, Gewinnspiel

Das will die kleine Schnecke Monika Häuschen in ihrem 64. Hörspielabenteuer herausfinden. Naja, eigentlich wollte sie ja Schiffchen und Flugzeuge falten. Im Garten, zusammen mit ihren Freunden, dem Regenwurm Schorsch und dem gelehrten Herrn Günter. Wenn sie bloß wüsste, wie das geht. Plötzlich entdeckt Herr Günter, dass an den Blättern Läuse sitzen, und dann zwickt ihn auch noch ein Floh. Wie gut, dass Marienkäfer Mariechen zu Besuch kommt und großen Appetit auf Blattläuse hat. Außerdem weiß sie genau, wie man aus einem Blatt Figuren falten kann. Nun müssen die Freunde nur noch den Floh von Herrn Günter loswerden!

