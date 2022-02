Weltreise mit Törööö!

× Erweitern © Kiddinx Benjamin Blümchen

Er läuft auf zwei Beinen, hat eine Schwäche für Zuckerstückchen, ist ein Kinostar und hat sogar eine eigene Torte. Jetzt feiert der bekannteste Elefant Deutschlands auch schon ein stolzes Jubiläum: Seit 45 Jahren hallt Benjamin Blümchens sonores "Törööö" durch die Kinderzimmer, er reiste nach Afrika, rettete den Zoo und versuchte sich in Berufen vom Astronauten bis zum Schwimmlehrer.

Aber der Höhepunkt kommt jetzt, in seiner 150. Jubiläumsepisode geht's nämlich auf Weltreise! In der extralangen Hörspielfolge will der sprechende Elefant dem Bürgermeister beweisen, dass er auf der ganzen Welt Leute kennt! Also reist er mit seinem besten Freund Otto durch acht Länder, in denen er natürlich überall Mitbringsel einsammelt. Unterwegs treffen die beiden alte Bekannte aus vorherigen Folgen, die langjährige Benjamin-Fans sicher alle wiedererkennen.

Zur Feier des Jubiläums verlosen wir die 150. Folge: Einfach bis zum 2. März 2022 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Benjamin Blümchen auf Weltreise" ausfüllen und mit etwas Glück landet die Hörspiel-CD schon bald in eurem Briefkasten!

Ihr wollt keines unserer regelmäßigen Gewinnspiele mehr verpassen? Dann abonniert hier unseren wöchentlichen Newsletter!

Mehr von Kiddinx.