Achtung, die wilden Hühner kommen!

× Erweitern © Atmende Bücher Die wilden Hühner als Hörspiel

Kaum zu glauben, aber der erste Band der erfolgreichen Jugendbuchreihe von Cornelia Funke erschien bereits 1993, als starke Mädchenfiguren auf dem Kinderbuchmarkt noch selten waren. Jetzt, fast 30 später, erscheinen die Geschichten um die wohl beliebteste Mädchenbande Deutschlands erstmals als Hörspiel.

Die Bücher haben sich bis heute mehr als 3 Millionen Mal verkauft und wurden für drei Kinofilme adaptiert. Die zeitlosen Geschichten erzählen von Freundschaft, Rivalität und Erwachsenwerden und greifen Themen auf, die jungen Menschen wichtig sind. Passend zu den ersten Hörspielfolgen erschien eine Musik-CD mit sieben eigens komponierte Songs, gesungen von Antje Schomaker, Lina Maly und Ebow. Damit ist ein frischer und zeitgemäßer Stil garantiert.

Wir verlosen Folge 1 auf 2 CDs plus Hit-CD "Die Wilden Hühner" in einer Fan-Box unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars. Das Stichwort lautet "Wilde Hühner", der Einsendeschluss ist am 7. September 2022.

Cornelia Funke: Die Wilden Hühner; EAN: 978-3982437620; Verlag: Atmende Bücher