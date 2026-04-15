Tausend Abenteuer im Wunderbaum

× Erweitern © LEONINE Der Wunderweltenbaum

Magische Wesen, geheimnisvolle Welten und ein Baum, der bis in die Wolken wächst: Im neuen Kinofilm Der Wunderweltenbaum kommt eine der beliebtesten Kinderbuchreihen der britischen Erfolgsautorin Enid Blyton auf die große Leinwand.

Nachdem die Geschwister Beth, Fran und Joe mit ihren Eltern aufs Land gezogen sind, entdecken sie im nahen Wald einen riesigen, verzauberten Baum – und mit ihm fantastische Bewohner wie die Fee Seidenhaar und Mondgesicht. Gemeinsam reisen sie in wundersame Welten, in denen hinter jeder Ecke neue Überraschungen warten.

Hochkarätig besetzt verbindet der Film märchenhafte Welten mit viel Humor und großen Gefühlen für die ganze Familie.

Ihr wollt dieses fantastische Kinoabenteuer selbst erleben? Wir verlosen 3 Familientickets für jeweils 4 Personen bei freier Kinowahl. Einfach bis zum 29. April 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Mondgesicht" ausfüllen und losträumen!