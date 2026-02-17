Wer findet die süßesten Fallen?

× Erweitern © Foodcoach Frank Zuckerschreck

Zucker hier, Zucker da – aber wer findet ihn zuerst? Mit Zuckerschreck, dem Kartenspiel für Familien und Kinder ab 7 Jahren, wird die Zuckerjagd zum Riesenspaß!

Kreative Illustrationen, überraschende Zuckerfallen und eine kinderleichte Anleitung lassen Kids spielerisch entdecken, wie viel Zucker wirklich in Lebensmitteln steckt – nicht nur in Schokolade oder Limo, sondern auch in Dingen wie Paprika oder Äpfeln. So lernen sie auf witzige Weise, warum eine zuckerarme Ernährung gar nicht langweilig sein muss. Mit im Team ist Foodcoach Frank, der als erfahrener Ernährungsberater weiß, dass ein gutes Bewusstsein für Zucker im Alltag der erste Schritt zu einer gesünderen Ernährung ist.

Das hochwertig produzierte, witzig illustrierte Kartenspiel ist perfekt für eine gesunde Portion Spielspaß für 2 bis 4 Spielende.

Und weil uns gesunde Ernährung am Herzen liegt, verlosen wir die Kartenspiele unter allen Einsender:innen: Füllt einfach bis zum 11. März 2026 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "Zucker".