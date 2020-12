Jurykinder gesucht!

× Erweitern © GOLDENER SPATZ Goldener Spatz Kinderjury 2020

Was für internationale Filme der Oscar ist, ist der Goldene Spatz für deutschsprachige Kinder- und Jugendmedien. Jedes Jahr findet dazu das Festival mit Preisverleihungen und Prominenten in Erfurt und Gera in Thüringen statt. Welche Spielfilme, Dokumentationen, Serien, Hörspiele oder Apps die begehrte Trophäe gewinnen, das entscheidet die Zielgruppe selbst: Nämlich Film- und Medienfans im Alter von 9 bis 13 Jahren.

Für das nächste Festival, das vom 6. bis 12. Juni 2021 schon zum 29. Mal stattfinden soll, werden jetzt wieder zwei Jurys zusammengestellt: Für die Kategorie „Kino & TV“ sowie für die Kategorie „Digital“ können sich Jungen und Mädchen aus Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern noch bis zum 23. Januar 2021 bewerben und dann vielleicht im Juni mit den Größen der Kinder- und Jugendfilme über den roten Teppich schreiten, Interviews führen und sogar Preise überreichen. Während des Festivals werden die Kinder rundum betreut. Für Anreise, Unterkunft und Verpflegung ist gesorgt – die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei.

Wie kann man mitmachen?

Für die Kinderjury Kino & TV können sich Jungen und Mädchen aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dem Fürstentum Liechtenstein oder Luxemburg sowie erstmals auch Kinder der deutschen Minderheit in Dänemark bewerben, die:

zwischen 9 und 13 Jahre alt sind.

Spaß daran haben, die unterschiedlichsten Film- und Fernsehbeiträge im Kino zu schauen.

sich zutrauen, das Gesehene kritisch zu diskutieren, zu bewerten und gemeinsam die besten Beiträge zu prämieren.

Für die Kinderjury Digital können sich Jungen und Mädchen bewerben, die:

zwischen 10 und 12 Jahre alt sind

Spaß an digitalen Medien und Lust haben, unterschiedlichste digitale Angebote wie z.B. Webseiten, Apps oder Games ganz genau unter die Lupe zu nehmen.

sich zutrauen, diese Angebote mit anderen Medienfans zu diskutieren, zu bewerten und zu prämieren.

Für die Bewerbung muss ein Mitmachbogen ausgefüllt sowie eine kurze eigene Kritik verfasst werden. Das Formular kann ab dem 15.12. hier heruntergeladen werden. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 23. Januar 2021.