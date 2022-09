Kostenlose Bücher für Lesemäuse

× Erweitern © Canva Vorlesen, Lesmäuse

Am 18. November 2022 ist bundesweiter Vorlesetag: Deutschlands größtes Vorlesefest begeistert alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für Bücher und Geschichten für die Kleinsten.

© Carlsen Kunterbunte Vorlesegeschichten

Zum ersten Mal können Kitas im Vorfeld kostenlose Bücher bestellen und an alle ihre Kinder verschenken: Das Lesemaus-Buch „Kunterbunte Vorlesegeschichten“ wurde extra für diesen Anlass konzipiert und in einer Auflage von 500.000 Exemplaren gedruckt. Der Band enthält drei illustrierte Vorlesegeschichten zu den Themen "Teilen und abwechseln", "Patchworkfamilie" und "Kinderturnen". Neben dem gedruckten Buch erscheinen die „Kunterbunten Vorlesegeschichten“ auch digital in acht weiteren Sprachen: Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch, Rumänisch, Farsi, Italienisch und Ukrainisch.

Die übersetzten Ausgaben sind rechtzeitig zum bundesweiten Vorlesetag als pdf-Dateien kostenfrei erhältlich, der Downloadlink ist im Buch zu finden. So können auch Kinder und Familien aus anderen Sprachräumen von dem Vorlesegeschenk profitieren.

So werden die kostenlosen Bücher bestellt

Über die Website vom Vorlesetag können alle Kitas die „Kunterbunten Vorlesegeschichten“ ganz einfach online bestellen, um sie zum am 18. November an die Kinder in ihren Betreuungsgruppen zu verschenken. Eine Bestellung auf anderem Wege ist nicht möglich.

Bestellschluss für die rechtzeitige Belieferung zum Bundesweiten Vorlesetag ist der 30.09.2022.