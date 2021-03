Neu in Bremen: Das Großelternfrühstück

× Erweitern © Karry Wilson/pixabay.com Großeltern, Oma, Opa, Enkelkind

Großeltern sind wichtige Säulen in der Entwicklung von Kindern, bei ihrer Betreuung und als Unterstützung der Eltern. Sie verbringen wesentlich mehr Zeit mit den Enkelkindern als es noch vor Jahrzehnten der Fall war. Daher haben sie auch einen entscheidenden Einfluss auf die Ernährung der Enkelkinder und ihrer Prägung von Ess- und Trinkgewohnheiten. Was durchaus Konfliktpotenzial mitbringt. Denn was "uns früher auch nicht geschadet hat", sehen viele Mütter und Väter oft anders. Nicht zuletzt immer neue Erkenntnisse aus der Ernährungswissenschaft bringen eine ständige Veränderung unserer Nahrung mit sich. Was früher noch als "gesund und gut für die kindliche Entwicklung" galt, kann heute längst überholt sein.

Damit Großeltern sich auf den neuesten Stand bringen können, startet die Verbraucherzentrale Bremen eine neue Veranstaltungsreihe, die coronabedingt vorerst online stattfindet.

In insgesamt sechs Vorträgen zu drei verschiedenen Themenbereichen werden dort aktuelle Ernährungsempfehlungen für Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder speziell den Großeltern vermittelt. So erfahren Oma und Opa zum Beispiel, warum Schwangere weder Rohmilchkäse noch rohes Fleisch essen sollten, welche Lebensmittel für Babys und Kleinkinder zu empfehlen sind und nicht zuletzt, was man tun kann, wenn das Kleinkind seinen Brei nicht essen möchte.

Die kostenlosen Vorträge sind aufgeteilt auf jeweils zwei Termine, immer vormittags von 10 bis 11 Uhr. Eine Teilnahme an allen sechs Veranstaltungen ist möglich, aber nicht notwendig.

Zu den Terminen:

„Machen Sie es sich zu Hause am Frühstückstisch mit einer Tasse Kaffee oder Tee gemütlich und schauen Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen“, lädt Verena Buffy von der Verbraucherzentrale alle Großeltern herzlich ein.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter vz-hb.de/grosselternfruehstueck.