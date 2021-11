Das kleine Einmaleins des guten Benehmens

Gerade in Zeiten, in denen mächtige Politiker andere rücksichtslos aus dem Weg schubsen, Fernsehsendungen boomen, in denen sich Menschen beleidigen oder Pöbel-Posts auf Facebook an der Tagesordnung sind, bekommen höfliche Umgangsformen einen besonderen Stellenwert. Oft machen sie sogar den entscheidenden Unterschied: Wer die wichtigsten Anstandsregeln kennt und sich danach verhält, sticht nicht selten positiv aus der Menge hervor. Dabei geht es nicht nur um den schönen Schein, sondern auch um Respekt: Gutes Benehmen ist mehr als gesellschaftlich angepasstes Verhalten. Als „Schmiermittel“ der Zivilisation hat der Soziologe und Kulturphilosoph Norbert Elias Höflichkeit, Rücksichtnahme und Dankbarkeit bezeichnet. Ohne geht es nicht, wenn Menschen in einer Gesellschaft respektvoll miteinander umgehen wollen.

Guten Tag, Bitte, Danke, Entschuldigung: Es ist keine hohe Kunst, sondern vielmehr Kleinigkeiten machen das zwischenmenschliche Zusammenleben angenehm. Wer seine Mitmenschen mit einem freundlichen „Guten Tag“ begrüßt, zeigt damit, dass er andere wahrnimmt und achtet. Bei Tisch signalisiert das „Guten Appetit“ den gemeinsamen Beginn des Essens und dass einem die Gesellschaft wichtig ist. Und ein höfliches „Entschuldigung“, wenn man aus Versehen jemandem auf den Fuß getreten ist, lässt Schmerz vielleicht erst gar nicht aufkommen. Wer sich öfter mal auch für Selbstverständliches bedankt, drückt damit seine Wertschätzung für andere aus und sorgt für gute Stimmung.

Das macht man aber nicht!"

Beim Essen ordentlich am Tisch sitzen, anderen nicht ins Wort quatschen, nicht drängeln, immer schön bitte und danke sagen und in der Öffentlichkeit nicht rülpsen, pupsen schon mal gar nicht. Es gibt viele Benimmregeln, die eigentlich jedes Kind kennt und meist unter „Das macht man nicht“ abgespeichert hat. Gutes Benehmen ist manchmal Ansichtssache und auch abhängig von Alter oder Gesellschaftsschicht. Was sich früher mal gehörte, ist heute unter Umständen überholt. Vor gar nicht allzu langer Zeit war beispielsweise zur Begrüßung noch ein unterwürfiger Knicks angebracht. Solche Gesten sind natürlich längst passé, deshalb ist Höflichkeit immer auch eine Frage des Zeitgeistes.

Auch in Familien können die Meinungen zu Benimmregeln manchmal auseinander gehen. Während der eine Wert auf perfekte Tischmanieren legt, besteht die andere auf einer anständigen Begrüßung. Zuhause ist für manche sogar Knigge-freie Zone. Da darf auch mal beim Essen gelümmelt oder ein „dankeschön“ unter den Tisch gefallen lassen werden.

Ihre Regeln und Grenzen legen Familien selbst fest, auch durch ihren täglichen Umgang miteinander. Trotzdem ist es wichtig, dass Kinder allgemein gültige Benimmregeln kennen und sie auch anwenden, wenn es die Situation erfordert. Die Eltern gehen natürlich mit gutem Beispiel voran.

Im Interview erklärt Knigge-Trainerin Malgorzata Diebel, worauf Eltern achten sollten.

Hier geht es direkt zu ihren 5 Benimm-Regeln, die schon Kinder kennen sollten.