Wenn Haare auf Heldenreise gehen

× Erweitern © WellBeing HaarspendeHelden

Hat ein Kind keine Haare, wird es angestarrt, ausgegrenzt und leidet darunter, anders zu sein. In Deutschland geht es rund 400.000 Kindern und Jugendlichen so: Sie haben durch Krankheit, Therapie oder genetische Ursachen ihre Haare verloren.

Während Krankenkassen meist nur Kunsthaarperücken finanziell abdecken, sind gute und atmungsaktive Echthaarperücken für Familien oft unerschwinglich. Um den Kids ihr Selbstbewusstsein und ein Stück Normalität zurückzugeben, hat Friseurmeisterin Simone Löbel 2018 ihr Herzensprojekt „Haarspendehelden“ gestartet. Ihr Ziel: Möglichst viele Kinder und Jugendliche sollen eine benötigte Echthaarperücke erhalten.

Dafür sammelt die gemeinnützige Organisation Haarspenden, die von einer Zweithaar-Manufaktur zu hochwertigen Echthaarperücken verarbeitet werden, gefolgt von einem individuellen Haarschnitt. Aufgesetzt wie eine Mütze, fühlt sich die Perücke beinahe wie die eigenen Haare an.

Jede(r) kann ein Haarspende-Superheld sein!

Expand © WellBeing HaarspendeHelden

Ab einem 25-cm-Zopf, der per Post an „Haarspendehelden“ geschickt wird, bekommen die Haare ein zweites Leben und geben einem Kind Hoffnung, Würde und Haare zurück.

Initiatorin Simone Löbel, die selbst Mutter einer 7-jährigen Tochter ist, weiß, wie aufwändig und damit kostspielig die Herstellung ist: Eine Echthaarperücke entsteht per Hand in 200 bis 250 Stunden und kostet bis zu 5.000 Euro. Daher sammelt die Münchnerin mit ihrer Organisation Haar- und Geldspenden, die zu 100 Prozent in die Herstellung fließen. In der Zweithaar-Manufaktur Rieswick, einem Perückenmacher in fünfter Generation, werden die eingehenden Haarspenden registriert, sortiert und anschließend eingelagert bis daraus entsprechende Haarteile entstehen. Die geknüpften Perücken kommen schließlich kostenlos den Kindern und Jugendlichen zugute, die ihre Haare verloren haben.

Ihr wollt eure Haare abschneiden lassen? Schickt euren Zopf (ab 25 cm Länge) an:

HaarspendeHelden

Dachauerstr. 99

80335 München