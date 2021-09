Schwimmen (lernen) in Bremen

× Erweitern © Marcus Meyer Intensivschwimmkurs Seepferdchen Bremer Bäder

Am 29. August endete die Freibadsaison und gab den Staffelstab weiter an drei Hallenbäder, die in Bremen Anfang September wieder öffnen. Für Eltern besonders im Hinblick auf Schwimmkurse ein wichtiger Termin. Dazu gibt es gute und schlechte Nachrichten von den Bremer Bädern.

Während in den Hallenbädern vom Waller Westbad und Freizeitbad Vegesack schon seit Ende Juni wieder geschwommen werden darf, folgen am 2. September 2021 das Südbad, die Halle des Schlossparkbades und eingeschränkt auch das Hallenbad Huchting. Auch die Saunabereiche im Südbad, Westbad und Freizeitbad Vegesack sind dann wieder geöffnet.

Damit möglichst viele Menschen die Hallenbäder besuchen können, wird in Zeitzonen geöffnet, für die montags bis freitags 2,5 Stunden-Tickets gekauft werden können. Samstags und sonntags gelten weiterhin die bekannten Zeitzonen-Tickets, die der jeweiligen Vormittags- bzw. Nachmittagsöffnungszeiten entsprechen. Ausnahme Südbad: Hier können auch am Wochenende ausschließlich 2,5 Stunden-Tickets gebucht werden.

In allen Bädern finden dann auch wieder Vereinstraining, Schwimmunterricht, Aqua- und Schwimmkurse statt. Die schlechte Nachricht: Für die Kurse zum Schwimmenlernen, wie Seepferdchen oder Stadtmusikanten, bearbeiten die Bremer Bäder derzeit lange Wartelisten, die von Bad zu Bad variieren. Immerhin: "Bis Ende des Jahres dürften aber 2.600 Kinder einen Schwimmkurs gemacht haben können. Hinzu kommen die Intensivschwimmkurse in den Herbstferien," erklärt Laura Schmitt vom Presseteam der Bremer Bäder GmbH.

Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder jetzt anzumelden, umso eher können sie mit einer positiven Rückmeldung rechnen.

Während es im Südbad sicherlich etwas länger dauert, bis man einen Kursplatz bekommt, geht es im Hallenbad Huchting zum Beispiel schneller. Die gute Nachricht: Auch im kommenden Jahr wird es eine hohe Anzahl von Kursen geben, sodass die Warteliste in absehbarer Zeit deutlich verringert sein wird," ist Laura Schmitt zuversichtlich.

Anmeldungen, die an schwimmkurs@bremer-baeder.de gesendet werden, werden in den Bremer Bädern direkt bearbeitet. Erleichtert wird die Bearbeitung, wenn das Wunschbad in der Betreffzeile sowie die Angabe des Namens, einer Telefonnummer, des Wohnortes sowie der Art des gewünschten Kurses genannt werden. Auf Wunsch werden auch Beratungstermine vereinbart. Alle Anfragen werden nummeriert, sodass entsprechend der Reihenfolge die Bearbeitung erfolgt. Bis zum Kursbeginn ist mit einer Wartezeit zu rechnen. Die Teilnahme ist im Freizeitbad Vegesack, Südbad, Unibad (nicht während der Sommerferien), Hallenbad Huchting, Schlossparkbad und OTeBAD möglich.

Die Kurszeiten, Öffnungszeiten sowie aktuell geltende Hygieneregeln und Hinweise zur 3G-Regel sind auf www.bremer-baeder.de veröffentlicht.