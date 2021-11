× Erweitern © Natchapohn/123rf.com Hund Katze Maus

Für die meisten Familien wird das Thema früher oder später zum Dauerbrenner. Viele Kinder wünschen sich nichts sehnlicher als einen tierischen besten Freund. Das erste Corona-Jahr hat einen neuen Rekord im Heimtierbedarf aufgestellt, und es gab 25 Prozent mehr Registrierungen für Hunde als im Vorjahr. Aber welches Haustier passt zu meinem Kind? Auch das gesamte Maß an Verantwortung muss vor der Anschaffung gut überlegt werden: Wer kümmert sich zur Urlaubszeit? Sind im Krankheitsfall alle Kosten tragbar? Wir wollen niemandem die Freude nehmen, im Gegenteil: Dieser Artikel ist ein Plädoyer für das Haustier. Haustiere helfen gegen Einsamkeit und schlechte Laune, wirken gegen Stress, erweitern unseren Interessenshorizont und Bewegungsradius, sensibilisieren uns und tun der Seele einfach gut. Wir stellen sieben Haustiere vor, vielleicht ist das richtige dabei?

Und wo sind die Hasen?"

Falls jemand fragen sollte, spoilern wir es hier lieber direkt: Warum Meerschweinchen, Kaninchen und Hamster in unserer Liste fehlen, bedarf vielleicht einer Erklärung: Alle drei gehören zwar zu den beliebtesten Haustieren, sind aber aus verschiedenen Gründen nicht für (kleine) Kinder geeignet. Meerschweinchen neigen zu schnellen Knochenbrüchen und verletzen sich schon beim Sturz aus kleinster Höhe. Kaninchen sind Fluchttiere, brauchen viel Bewegung und wollen nicht gefangen werden. Und Hamster sind zum einen nachtaktiv, was Kindern so gut wie keinen Nutzen bringt, zum anderen ist eine artgerechte Haltung sehr aufwändig. Sie benötigen ein sehr hohes Terrarium oder vergleichbaren Kasten mit verschiedenen Ebenen zum Gänge und Höhlen buddeln. Das hat den Nebeneffekt, dass man die Tiere sehr selten zu Gesicht bekommt. „Zwingt“ man die Tiere gegen ihren Biorhythmus, sich tagsüber zu zeigen, werden sie gestresst und können zu aggressivem Verhalten neigen.

