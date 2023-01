Neues Jahr, neue Highlights im Disney Channel

Im Jahr 2023 kommen Groß und Klein mit diesem Programm definitiv auf ihre Kosten: Denn mit zwei fantastischen Halbgeschwistern der besonderen Art, einem gutmütigen und zotteligen Riesen, bekannten und beliebten Helden sowie mit guten Vorsätzen ist der Spaß vorprogrammiert.

Halbe Power, doppelt Ärger!

× Erweitern © Cyper Group Studios All the right grooves, Disney Channel Action, Superkräfte und Comedy – das und noch mehr bietet die neue Serie „Halbe Helden“

In der brandneuen und aberwitzigen Animationsserie „Halbe Helden“ besitzen die Halbgeschwister Mo und Sam dank ihrer super(helden)starken Ur-ur-ur-Großmutter beinahe jede Superkraft, die man sich vorstellen kann. Diese können sie sich mit Hilfe ihres magischen Super-Zepters wünschen, um damit möglichst elegant durch die Tücken ihres Teenager-Alltags zu kommen. Klingt gut, oder? Die Sache hat aber natürlich einen Haken: Da Sam und Mo Halbgeschwister sind, hat jeder für sich genommen nur die halbe Power. Das führt dazu, dass die beiden halben Helden nur halb so schnell rennen oder nur halb-unsichtbar werden, wenn sie versuchen, die Superkräfte allein zu nutzen. Für die volle und erfolgreiche Superpower müssen sie sich einig sein und Händchen halten. Tun sie das nicht, ist Chaos vorprogrammiert…Korrektur: eigentlich ist immer Chaos vorprogrammiert!

Die rasante Superpower-Comedy gibt einen actiongeladenen Einblick in den Alltag zweier Helden mit halben Superkräften, die sich als (fast) normale Teenager den ebenso (fast) normalen Herausforderungen des Alltags stellen müssen. Die Abenteuer der ungleichen Halbgeschwister sind ab dem 16. Januar immer montags bis freitags um 17.20 Uhr im Disney Channel zu sehen.

„Halbe Helden“: Ab Mo., 16.01.2023, montags bis freitags, um 17:20 Uhr

Dieser Yeti ist unaufhaltsam!

× Erweitern © 2022 Disney und seine verbundenen Unternehmen Yellow Yeti Erlebt mit Yeti Gustav, Osmo und Rita tolle Abenteuer in der neuen Animationsserie „Der fantastische Yellow Yeti“

Schnallt eure Skier an, holt die Schlitten raus und schon können die winterlichen Abenteuer mit dem Yellow Yeti beginnen! Ab dem 16. Januar erleben Osmo, Rita und Yeti Gustav epische Abenteuer im Disney Channel und zeigen den Zuschauerinnen und Zuschauern in der neuen Animationsserie „Der fantastische Yellow Yeti“, wie viel Aufregung und Action die kalte Jahreszeit zu bieten hat. Der 12-jährige Surferjunge Osmo und sein Vater ziehen vom Strand zu ihrer entfernten Verwandtschaft in die skurrile Stadt Winterton, wo es das ganze Jahr über schneit und Monster streng verboten sind. Osmo und seine mutige Cousine Rita schließen unerwartet Freundschaft mit einem großen Yellow Yeti namens Gustav, der ein unaufhaltsamer Riesentrottel ist. Gemeinsam helfen die beiden furchtlosen Kinder dabei, Gustav vor Osmos monsterverachtendem Onkel, Bürgermeister Chrome, zu verstecken. Dabei erleben sie all die ausgefallenen, zum Totlachen komischen Abenteuer, die ihre gefrorene Heimat zu bieten hat.

„Der fantastische Yellow Yeti“: Ab Mo., 16.01.2023, montags bis freitags, um 15:10 Uhr

Zum Disney Channel