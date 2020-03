Hilfe gegen Krisen in der Krise

Irgendwann ist Schluss mit lustig. Wenn Eltern, Kindern oder Jugendlichen jetzt alles zu viel wird und der Frust zu explodieren droht, gibt es Hilfe. Unbürokratisch, anonym und kompetent.

Kinderbuchautorinnen geben Online-Lesungen aus ihren Wohnzimmern, Kunstschulen stellen Bastelideen zusammen, Sportvereine trainieren via Video-Kanal mit Kindern und Eltern: So wunderbar diese vielen Ideen auch sind, die täglich neu dazu kommen - sie können doch nur eine kleine Unterstützung für Eltern sein. Was hinter der Welle der Mitmachangebote meist nicht gesehen wird, ist der Kraftakt, den Mütter und Väter täglich vollbringen, um das Familienleben einigermaßen strukturiert zu gestalten und jeden Tag aufs Neue möglichst ohne Streit und Nervenzusammenbruch zu überstehen. Kinder verstehen die Situation nicht, wollen ihre Freunde treffen, auf den Spielplatz gehen oder Oma und Opa besuchen. Für Alleinerziehende wiegt die Last nochmal so schwer. Nicht wenige Eltern plagen zudem Existenzängste, die Frage, ob sie ihre Arbeitsstelle oder ihre Kunden auch im nächsten Monat noch haben, kann keiner beantworten, und bei all diesen Sorgen gilt, es, jetzt die Kinder bei Laune und den Hausfrieden in der Waage zu halten.

Ganz schön viel zu stemmen. Und das jeden Tag, rund um die Uhr, wer weiß, wie lange noch…

Wenn der Alltag mit seiner gewohnten Routine so einschneidend aus den Angeln gehoben wird, wie in dieser Zeit der Kontaktreduzierung, stehen große und kleine Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern vor besonderen Herausforderungen. Die Situation ist gerade in Familien ein besonders fruchtbarer Nährboden für Konflikte. Und dabei hat jeder seine ganz eigenen Sorgen und Ängste. Da zusammenzuhalten und den anderen zu trösten, zu unterstützen und immer die Ruhe zu bewahren, ist eine Leistung, die nicht jeder mal eben so abruft.

Um eine möglichst gute Zeit mit wenig Stress und Konflikten in der Familie zu verbringen, können Eltern vieles alleine anschieben: „Geregelte Tagesabläufe, feste Zeiten fürs Homeschooling, vereinbarte Pausenzeiten und Zeiten zum gemeinsamen Spiel, und immer wieder ein Spaziergang an der frischen Luft“, empfiehlt Kathrin Moosdorf vom Kinderschutzbund Bremen. Viele Ideen erhalten Eltern auch beim Durchstöbern der Kinderzeit Bremen: von Homeschooling über Kinderlesungen und Naturbeobachtungen bis zur Kita to Go und Wohnzimmer-Workouts haben wir tolle Angebote gesammelt. Sonderprogramme für Kinder liefern dazu wichtige Informationen über das Virus und den Ausnahmezustand, und nehmen dem Nachwuchs durch Aufklärung ihre Ängste und Unsicherheiten.

Aber so hilfreich das auch alles ist - Konflikte bleiben nicht aus, und da ist es gut zu wissen, dass niemand alleine da steht und sich jeder Hilfe holen kann: Egal ob zwischendurch die Hutschnur zu reißen droht oder bereits länger schwelende Konflikte in der Ausnahmesituationen an die Oberfläche kommen: Niemand sollte sich jetzt scheuen, fachlichen Rat einzuholen. Sabine Walper, Psychologin und Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München, erklärt dazu: „Man sollte die Belastung keinesfalls unterschätzen. Auch man selbst braucht mal Ruhe.“ Und dies müsse den Kindern klar kommuniziert werden: Mama oder Papa braucht jetzt mal für eine halbe Stunde Zeit für sich. „Denn wenn die Nerven blank liegen, können Eltern ihre Kinder nicht gut begleiten.“

Kostenlose und persönliche Hilfe gibt es hier: