Hilfe für Kinder und Jugendliche

Mit einem speziellen Projekt will das Familienministerium Kinder und Jugendliche aus sucht- und psychisch belasteten Familien aktiv unterstützen und langfristig stärken.

"Hilfen im Netz" ist eine kostenlose und anonyme Telefon- und Onlineberatung für betroffene Kinder und Jugendliche, für deren Angehörige sowie Fachkräfte. Über einen Button können direkt Mails gesendet, ein Chat oder ein Telefonat mit professionellen Berater:innen gestartet werden. Von Themen wie Alkohol- oder Glückspielsucht über sexualisierte Gewalt bis zu Traumatisierung in der Familie reicht das Angebot.

Neben der niedrigschwelligen Online-Beratung sind auf der Webseite über eine Postleitzahlsuche auch bundesweit analoge Hilfeangebote vor Ort zu finden.

Botschafterin der Aktion ist die Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl, die sich vor allem gegen sexualisierte Gewalt starkmacht und ihre Social-Media-Kanäle auch nutzt, um auf die Angebote von Hilfen im Netz hinzuweisen:

Gerade junge Menschen brauchen Anlaufstellen, die leicht zugänglich und vertrauenswürdig sind, wenn sie sich in einer emotionalen und psychischen Notlage befinden – dafür steht “Hilfen im Netz”

Direkt zu www.hilfenimnetz.de