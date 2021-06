Der Bilderbuchpreis geht an...

× Erweitern © Tyrolia Ein eiskalter Fisch, Leseprobe

Der am 4. Juni 2021 verliehene Huckepack-Bilderbuchpreis geht an das 2020 im österreichischen Verlag Tyrolia erschienene Bilderbuch "Ein eiskalter Fisch" der Bilderbuchkünstlerinnen Frauke Angel und Elisabeth Kihßl.

Zum sechsten Mal haben das Bremer Institut für Bilderbuchforschung und die Phantastische Bibliothek Wetzlar den mit 1.000 Euro dotierten Preis verliehen, der Bilderbücher würdigt, die das Potenzial haben, Kinder seelisch zu stärken. Dabei legt die Jury aus Mitarbeitenden beider Institutionen sowie Vertretern aus Buchhandel, Pädagogik und Journalismus nicht nur Wert auf die literarische und ästhetische Qualität, sondern gerade auch auf die erzählerische Kraft von Text und Bildern. Dieser auch die Adressaten - nämlich die Kinder - mit einbeziehende Ansatz ist im deutschsprachigen Raum einzigartig.

Die Jury begründet ihre Auswahl so: „Hier werden gleich mehrere eigentlich schwere Themen aufgegriffen: Tod, Streit, emotionale Vernachlässigung. Trotzdem gelingt es Frauke Angel, ihre Leserinnen und Leser mit einem leisen Lächeln getröstet und gestärkt aus der Lektüre gehen zu lassen. Sie findet berührende und poetische Worte, die ihre Wirkung auch beim wiederholten Lesen nicht verlieren. In ihren zarten überwiegend blaugrauen Aquarellen stellt Elisabeth Kihßl das hier von allen so unterschiedlich verspürte Bedürfnis nach Nähe und Distanz dar, fängt den Moment der Innigkeit von Vater und Kind ein und nimmt der Geschichte durch ihren federleichten Strich alle Schwere. Hier wird ein aus verschiedenen Gründen trauerndes Kind von seinen Eltern Huckepack genommen – im unmittelbaren Sinne, denn das Cover zeigt den Vater, wie er das Kind auf seinen Schultern trägt. Für die Jury ist „Ein eiskalter Fisch“ somit unbestrittener Preisträger, der sich gegen die übrigen 443 eingehend geprüften Bilderbücher durchsetzte.“

Weil die Preisverleihung coronabedingt virtuell erfolgen musste, stellt der Verlag für einen begrenzten Zeitraum die Bilderbuchlesung dazu online zur Verfügung. Außerdem können Lehrkräfte auf der Homepage des Huckepack Bilderbuchpreises kostenlos Unterrichtsmaterialien downloaden und das Bremer Institut für Bilderbuchforschung interviewt die Preisträgerinnen im Podcast. Hier geht es zum Kinderzeit-Buchtipp, und hier könnt ihr die Lesung anschauen: