Schönes zum ersten Schultag

Der erste Schultag ist für Kinder ein Start in einen neuen Lebensabschnitt. Unsere Autorin Anna Oberste hat euch für diesen besonderen Tag ein paar Tipps zusammengestellt – vom kleinen Geschenk für das Schulkind über feierliche Tischdeko bis zum Fotobuch.

Geschenke für das Schulkind

Wer seinem Schulranzenhelden ein ganz besonderes Geschenk machen möchte, der schaut am besten mal auf dem Instagram-Profil von Annina von Fräulein Weichmut vorbei. Über Instagram verkauft sie diese wunderschönen A4-Prints. Das kleine Kunstwerk wird bei Bestellung mit eurem Wunschnamen personalisiert und macht sich im Anschluss auf den Weg zu euch. Fräulein Weichmut bei Insta

Wer zusätzlich auf der Suche nach ganz besonderen Geschenken zur Einschulung ist, stöbert doch auch gleich mal im Online-Shop der Hannoveraner Künstlerin. Hier findet ihr viele kleine bezaubernde Wesen auf Postkarten, in Malbüchern oder Domino-Spielen. Ganz besonders bezaubernd finde ich auch die Tassen mit der Möwe Michel und der Dino-Gang, den Turnbeutel mit Koala Ede und natürlich die wunderschönen Einschulungs-Karten mit dem kleinen Schaf.

Möchtet ihr den Einschulungstag mit eurer Familie oder den liebsten Freunden feiern, freuen sie sich bestimmt über eine bunt gestaltete Einladungskarte. Schultüten aus Bügelperlen als Motiv werden dabei zum absoluten Hingucker. Auf dem Blog Wir testen und berichten findet ihr eine richtig schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung der Zuckertüten-Anleitung.

Der gedeckte Tisch

Natürlich dürft ihr zu diesem besonderen Anlass auch die Kaffeetafel ordentlich schmücken, damit es beim Zusammensitzen in geselliger Runde auch wirklich festlich aussieht. Bei Katia von Fräulein K sagt Ja findet ihr nicht nur jede Menge Inspiration, sondern auch eine ganz bezaubernde Auswahl an Dingen, die hervorragend auf den gedeckten Tisch passen – vom Tischset über Banderolen bis hin zur Girlande. Wer es ganz besonderes sommerlich mag, wird die ganz neue Serie „Freche Früchtchen“ lieben. Die sommerliche Deko in fröhlichen Farben und einem jungen verspielten Look ist dabei ein richtiger Hingucker auf eurem Sommer-Einschulungsfest.

© Die Backhelden Torte zur Einschulung

Für die Kuchentafel

Nun bleibt natürlich noch zu überlegen, was auf den Tisch kommt. Alle die, die Kuchentafel gerne mit einer richtig traumhaften Einschulungstorte schmücken möchten, finden bei den Backhelden nun ein Tortenkit für den großen Tag. Es enthält alles von den Zutaten bis zur Deko, was du für die Zubereitung benötigst. Auch ohne Backtalent könnt ihr so im Handumdrehen ein leckeres Meisterwerk entstehen lassen.

Erinnerungen bewahren

Die vielen unvergesslichen Momente des ersten Schultages möchte man immer in bester Erinnerung bewahren. Um genau das zu tun, stellt hejpix ganz besondere Fotobücher her. Die Softcover-Bücher aus hochwertigem Naturpapier eignen sich hervorragend, um den besonderen Tag immer wieder vor Augen zu haben. Das Fotobuch Old Mill ist in drei verschiedenen Formaten erhältlich. Die feine Struktur des Papiers, das übrigens extra von Fedrigoni, dem größten Feinpapierhersteller Italiens bezogen wird, verleihen dem Fotobuch eine ganz besonders hochwertige Optik und Haptik im elegant-schlichten Design.