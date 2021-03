Impfstart für Kita-Fachkräfte

× Erweitern © Annette Kemp/Senatskanzlei Bremen Corona-Impfung, Bremen

Am 24. Februar 2021 wurde die neue Änderung der Impfverordnung beschlossen, nach der Kita-Personal und Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen in der Corona-Impfreihenfolge nach vorne rücken: Von Stufe 3 sind sie damit auf Stufe 2 geklettert. Noch am selben Tag versendete Bremen die für die Terminvergabe notwendigen Codes und Infos an alle Kitas in Bremen. Und die Impfbereitschaft unter den Fachkräften ist offenrbar hoch: Seit Freitag, den 26. Februar 2021, wurden über 4.500 Termine gebucht (Stand: 1. März 2021).

Ab dem 3. März 2021 werden die weiteren Codes an alle Beschäftigten in Grundschulen, Förderzentren, regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) und Quartiers-Bildungszentren (QBZ) verschickt, damit auch sie ihre Impftermine schnell buchen können.

Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bogedan freut sich: "Mehr als 1.600 Beschäftigte (…) haben sich an den ersten 2 Tagen impfen lassen (..). Damit wird die Impfquote in Bremen kräftig erhöht. Die Träger haben umgehend gehandelt und die übermittelten Codes sehr zügig verteilt. Das ist ein großer Erfolg." Dafür hat das Bundes-Gesundheitsministerium insgesamt 1,4 Millionen Impfdosen von AstraZenca unter den Ländern verteilt.

"Ich bin nicht immer einverstanden mit dem, was in Kitas passiert."

Nadine Stulgies, pädagogische Fachkraft in der Gröpelinger Kita Quirli, gehörte zu den ersten Kita-Mitarbeiter:innen, die sich am Sonntag, den 28.2., im Impfzentrum auf der Bürgerweide impfen ließen: "Ich bin etwas aufgeregt, freue mich aber auch sehr, dass es jetzt losgeht", sagt sie. "Am Dienstag hatten wir von der Priorisierung gehört, auch davon, dass der Bürgermeister und Senatorin Bogedan sich besonders eingesetzt haben. Am Mittwochabend hatten wir Informationen", so Stulgies weiter. "Ich bin wahrlich nicht immer einverstanden mit dem, was in Kitas passiert, einiges könnte besser laufen. Die extrem schnelle und unkomplizierte Organisation der Impfungen ist aber sehr beeindruckend, da hat die Behörde ganze Arbeit geleistet," erkennt sie an, und erzählt von ihrem Impftermin: "Wir Kita-Beschäftigten hatten die Fragebögen und das Infomaterial schon von der Behörde mitgeschickt bekommen. Ich hatte mich eingelesen, in Medien informiert und mit medizinisch versierten Freunden gesprochen, auch über den Impfstoff. AstraZeneca soll ja nicht an über 65-Jährige vergeben werden, in Bremen ist der Impfstoff aber schon vorhanden. Ich finde es richtig, dass er jetzt, nachdem Pflegekräfte medizinischer Berufe dran waren, nicht liegen bleibt, sondern an die Beschäftigten in Kitas und Grundschulen verimpft wird", sagt die 36-Jährige.

Befürchtungen, dass die Impfung negative Auswirkungen auf die aktuellen Reihentestungen in Kitas und Schule haben könnte, entkräftet Dr. Markus Schopp. Der Hausarzt im Ruhestand ist als Freiwilliger am Impfzentrum Bürgerweide im Einsatz, und erklärt: "Da brauchen Sie überhaupt keine Befürchtungen haben, das macht gar nichts. Alle Tests, ob im Rachen oder der Nase, reagieren auf die Viren. Sie bekommen bei der Impfung keine Viren gespritzt. Die Impfung geht in den Arm und gelangt nicht auf die Schleimhäute", erklärt der Arzt, der auch noch einmal näher über den Impfstoff informiert. "Er ist eindeutig besser als sein Ruf. Er ist sehr wirksam. Da sind insbesondere in den sozialen Netzwerken viele falsche Informationen im Umlauf", ist Dr. Schopp überzeugt.

Nach ihrer Impfung ist Nadine Stulgies überrascht: „Den Piks habe ich tatsächlich gar nicht gespürt, so schnell ging das", schildert sie, und stellt fest: "Alle waren sehr freundlich und zugewandt, die Organisation in diesem Zentrum ist professionell und klasse. Ich nehme einen sehr positiven Eindruck mit und hoffe, dazu beizutragen, dass sich möglichst viele der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung impfen lassen", fasst die Gröpelinger Kita-Fachkraft zusammen.