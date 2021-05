× Erweitern © Gustavo Fring/Pexels Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche in Bremen

Für Anfang Juni 2021 ist die Zulassung BioNTech-Impfstoffs für Jugendliche zwischen 12 und 17 angekündigt, und Bremen will gut vorbereitet sein, um die Impfungen in dieser Altersgruppe zügig durchführen zu können. In der Stadtgemeinde Bremen betrifft dies 30.000 junge Menschen, in Bremerhaven etwa 6.600.

Den größten Anteil der Impfungen werden die Impfzentren übernehmen, Kinder- und Jugendärzt:innen sowie mobile Impfangebote werden diese Impfungen ergänzen. Sobald die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung ausgesprochen hat, sollen alle 12- bis 17-Jährigen im Land Bremen per Post über das Impfangebot informiert werden. Anschließend ist die Terminbuchung in den Impfzentren möglich. Darüber hinaus sollen 14 Impfmobile an Schulen, Jugendfreizeitheimen und weiteren Orten eingesetzt werden.

Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard verspricht: "In Bremen machen wir unsere Hausaufgaben, bereiten uns vor und sind bereit, sobald der Bund liefert. Wir erwarten aber gleichzeitig, dass das Bundesgesundheitsministerium ausreichend zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung stellt."

Dr. Stefan Trapp, Landesvorsitzender Bremen des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte erklärt außerdem: "Wir freuen uns darauf, Kinder über 12 und Jugendliche bald gegen SARS-CoV2 impfen zu können – vor allem, wenn diese aufgrund von Vorerkrankungen oder Behinderungen selbst ein erhöhtes Risiko bei COVID19 haben. Allerdings muss dann auch sichergestellt sein, dass allen Eltern - auch jüngerer Kinder - ebenfalls eine Impfmöglichkeit gegeben werden muss. Für uns ist klar, dass die Impfungen freiwillig bleiben."

Dr. Claudia Bogedan, Senatorin für Kinder und Bildung sieht das Impfangebot als konsequente Fortführung der umfassenden Test- und Impfstrategie des Senats auch in Schulen an und hofft, dass die Einladungen zu Impfterminen an alle 12- bis 17-Jährigen in Bremen im Juni versendet werden können.

Wir berichten weiter!